На окупованій Луганщині вражено артилерійський склад армії РФ

Українські військовослужбовці завдали удару по складу російської армії на тимчасово окупованій Луганській області. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



«У рамках зниження наступального потенціалу ворога, на тимчасово окупованій території Луганщини вражений польовий артилерійський склад підрозділу зі складу 101-ї окремої бригади матеріально-технічного забезпечення загарбників», — йдеться у повідомленні.



У Генеральному штабі уточнили, що наслідки влучень уточнюють.



Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що в ніч проти 12 грудня українські військовослужбовці вразили цілі російських військ у Донецькій області з використанням ударних БПЛА FP-2.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»