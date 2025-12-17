У Краматорську припиняє роботу місцева амбулаторія

Амбулаторія у Краматорську закрилася. Фото: скриншот

У прифронтовому місті Краматорськ на Донеччині закрилася амбулаторія №7. Російські війська повністю зруйнували медичний заклад. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.



Амбулаторія знаходиться на вулиці Катерини Білокур, 1А.



Мешканцям пізніше повідомлять, куди звертатися пацієнтам, які обслуговувалися у цій амбулаторії раніше, а також нагадали, що для запису до сімейного лікаря у Краматорську можна звернутися за номерами call-центру: 050-357-07-05, 095-274-18-02, 42-00.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»