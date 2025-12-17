У ЗСУ відповіли, в які райони Мирнограда проникають російські війська

Ситуація у Мирнограді. Фото: карта DeepState

У Мирнограді Донецької області українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують російських військових на підступах до міста. Про це повідомили у пресслужбі угруповання військ «Схід».



За словами військових, фіксуються поодинокі випадки інфільтрації ЗС РФ у південно-східні райони Мирнограда.



«Однак українські воїни виявляють та ліквідовують противника. Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів усім необхідним та своєчасної евакуації», – зазначили в УВ «Схід».

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко