Російські війська вдарили по двох житлових багатоповерхівках у Запоріжжі, під завалами можуть бути люди

Росіяни атакували Запоріжжя. Фото: Іван Федоров

У середу, 17 грудня, російські окупаційні війська завдали ударів по прифронтовому Запоріжжю. Було попадання до житлових будинків. Поки що інформації про постраждалих та жертв немає. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.



«В обласному центрі потрапив двома житловими будинками. Попередньо під завалами можуть бути люди», — зазначив він.



Крім того, за словами Федорова, у Кушугумській громаді зазнала поранень жінка. Медики надають необхідну допомогу.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»