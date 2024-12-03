«АТЕШ» виявив фрегат-носій крилатих ракет «Калібр» у Новоросійську

У Новоросійську виявили носій ракет «Калібр». Фото: АТЕШ

Рух українців та кримських татар «АТЕШ» провів розвідку військово-морської бази Чорноморського флоту РФ у Новоросійську, де знаходяться бойові кораблі, патрульні катери та судна постачання, у тому числі передислоковані з Криму.



Серед них помічено фрегат «Адмірал Макаров» — носій крилатих ракет «Калібр», раніше пошкоджений у жовтні 2022 року.

Розвідка військово-морської бази Чорноморського флоту РФ у Новоросійську. Фото: АТЕШ

Розвідка військово-морської бази Чорноморського флоту РФ у Новоросійську. Фото: АТЕШ

Зараз це судно, яке бере активну участь у ракетних обстрілах України, ховається в Новоросійську під посиленою охороною.



Агенти опору зазначили, що на узбережжі розгорнуто пости з великокаліберними кулеметами для захисту від атак дронів. На причалах зафіксовані вантажі з боєприпасами, що вказує на підготовку до нових операцій.

Раніше «АТЕШ» допоміг знищити підрозділ БПЛА РФ у Донецькій області.