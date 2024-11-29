Російські журналісти підтвердили ліквідацію понад 80 тисяч окупантів в Україні

Російські журналісти встановили, що 80 973 окупантів були ліквідовані на фронті в Україні з початку повномасштабної війни. До речі, більшість з них — добровольці. Про це повідомляє «Медуза».



Зазначимо, що більше половини загиблих (52% від загальної кількості втрат) були пов'язані з армією РФ на момент повномасштабного російського вторгнення. До цієї категорії журналісти та волонтери в Росії віднесли тих, хто підписав контракт з Міноборони РФ після початку війни.



Зараз у російській армії фіксують «стрімке зростання втрат» серед військовослужбовців-добровольців. Багато гинуть протягом 2-4 тижнів після відправки на фронт.



«Їхня частка у загальному масиві продовжує зростати і зараз становить 22% від загальної кількості підтверджених втрат російської сторони», — йдеться у зведенні «Російської служби Бі-бі-сі».



Для порівняння, видання наводить дані щодо підтверджених втрат серед цієї категорії російських військових на листопад 2023 року. Тоді добровольці становили лише 14% від загальної кількості втрат.



«Реальна кількість людей, які прийшли в армію з «громадянки» вже після початку вторгнення і загиблих на фронті, набагато вища, оскільки ми не змогли точно визначити, як саме потрапили на фронт 28% встановлених нами загиблих», — зазначають журналісти.



При цьому кількість засуджених, які воюють проти України, знижується. У листопаді 2023 року вони становили 26% усіх втрат, а зараз — 18%. Однак підрозділи з ув'язнених «забирають на себе частину бойового навантаження».



Раніше ми писали, що на передовій загинули щонайменше 60 000-100 000 українських солдатів. Можливо, ще 400 000 військових отримали поранення. Наголошується, що десятки тисяч мирних жителів загинули.



Щодо втрат серед російських окупантів, то на війні загинули до 200 000 осіб. За останніми оцінками журналу The Economist, опублікованими у липні 2024 року, станом на 21 червня загинуло 106 000-140 000 російських військовослужбовців.