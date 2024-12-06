В ОВА розповіли, скільки людей залишається в підконтрольній Україні частині Донецької області

В підконтрольній Україні частині Донецької області залишається близько 318 тисяч людей. Про це на онлайн-брифінгу повідомив начальник відділу оперативно-чергової служби, зв'язку, оповіщення та інформування населення Департаменту цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Дмитро Петлін, передає агентство «Укрінформ».



За його словами, продовжується евакуація цивільного населення з території області.



«З початку проведення цих заходів силами влади всіх рівнів, а також добровольчих формувань, волонтерів та самостійно з території області евакуювали понад 1 мільйон 177 тисяч людей. З них 187 тисяч – це діти», – розповів Петлін.

Нагадаємо, що перший евакуаційний потяг із мешканцями Донеччини вирушив до Івано-Франківської області.