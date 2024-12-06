Естонія випробує свої зенітні ракети в Україні у 2025 році — ERR

Естонське підприємство оборонної промисловості Frankenburg Technologies у новому році почне випробування власних зенітних ракет в Україні. Про це повідомляє видання ERR.
«Технологія перспективна, і в новому році ми почнемо тестувати її в Україні», - сказав у четвер ERR генеральний директор Frankenburg Technologies Кусті Салм.
За його словами, є домовленість на проведення експериментів, а технологія компанії привернула до себе широку увагу.
Естонська компанія з простим девізом — «Технологія, переможна у війні» - виробляє недорогі ракети для збивання дронів, які використовують штучний інтелект для ураження цілі.
На власному вебсайті Frankenburg йдеться, що мета компанії — зробити революцію в системах наведення ракет за допомогою програми ситуаційної обізнаності на основі штучного інтелекту.
За словами Салма, потреба в новій зброї не зникне навіть у разі укладення режиму припинення вогню в Україні.
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