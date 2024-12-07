Розміщення «Орешника» в Білорусі кардинально не змінює ситуацію — ISW

Розміщення ракет «Орешник» у Білорусі не підвищує ризики ударів балістичними ракетами середньої дальності по Україні чи країнам НАТО. Такого висновку дійшли в Інституті вивчення війни (ISW).



«Розміщення ракет "Орешник" у Білорусі суттєво не змінює загрози для України та НАТО, адже російські військові вже давно мають ядерну зброю на материковій частині Росії та в Калінінградській області, здатну завдати удару по цілях в Україні та НАТО. Російські війська регулярно запускають по Україні балістичні ракети "Іскандер", гіперзвукові балістичні ракети "Кинжал" і крилаті ракети Х-101, здатні переносити ядерні боєголовки», — наголошується у звіті.

Те, що Росія перевезе кілька ракет «Орешника» до Білорусі, аналітики називають «брязканням ядерною палицею». Аналітики вважають заяви Путіна про використання «Орешника» інформаційною операцією Кремля з рефлексивного контролю.



В Інституті також додали, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю американському ЗМІ 5 грудня аналогічним чином спробував позиціонувати удар «Орешника» по місту Дніпро 21 листопада як готовність Москви використати будь-які засоби, щоб не допустити стратегічної перемоги Заходу над Росією.

Договір про гарантії безпеки в рамках Союзної держави, який 6 грудня підписали Володимир Путін та Олександр Лукашенко, запроваджує зобов'язання щодо захисту цілісності та недоторканності території Союзної держави.



Путін заявив, що визначення об'єктів ураження «Орешником» залишатиметься за керівництвом Білорусі.



Російський президент Володимир Путін заявив, що Росія застосує проти України «всі наявні засоби поразки», якщо та стане ядерною країною.



Раніше повідомлялося, що у своєму виступі в Астані Володимир Путін сказав, що наступною метою для балістичної ракети «Орешник» можуть стати центри ухвалення рішень у Києві.







