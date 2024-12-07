Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Розміщення «Орешника» в Білорусі кардинально не змінює ситуацію — ISW

07 грудня 2024, 13:38

Розміщення «Орешника» в Білорусі кардинально не змінює ситуацію — ISW

Розміщення ракет «Орешник» у Білорусі не підвищує ризики ударів балістичними ракетами середньої дальності по Україні чи країнам НАТО. Такого висновку дійшли в Інституті вивчення війни (ISW).

«Розміщення ракет "Орешник" у Білорусі суттєво не змінює загрози для України та НАТО, адже російські військові вже давно мають ядерну зброю на материковій частині Росії та в Калінінградській області, здатну завдати удару по цілях в Україні та НАТО. Російські війська регулярно запускають по Україні балістичні ракети "Іскандер", гіперзвукові балістичні ракети "Кинжал" і крилаті ракети Х-101, здатні переносити ядерні боєголовки», — наголошується у звіті.

Те, що Росія перевезе кілька ракет «Орешника» до Білорусі, аналітики називають «брязканням ядерною палицею». Аналітики вважають заяви Путіна про використання «Орешника» інформаційною операцією Кремля з рефлексивного контролю.

В Інституті також додали, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю американському ЗМІ 5 грудня аналогічним чином спробував позиціонувати удар «Орешника» по місту Дніпро 21 листопада як готовність Москви використати будь-які засоби, щоб не допустити стратегічної перемоги Заходу над Росією.

Договір про гарантії безпеки в рамках Союзної держави, який 6 грудня підписали Володимир Путін та Олександр Лукашенко, запроваджує зобов'язання щодо захисту цілісності та недоторканності території Союзної держави.

Путін заявив, що визначення об'єктів ураження «Орешником» залишатиметься за керівництвом Білорусі.

Російський президент Володимир Путін заявив, що Росія застосує проти України «всі наявні засоби поразки», якщо та стане ядерною країною.

Раніше повідомлялося, що у своєму виступі в Астані Володимир Путін сказав, що наступною метою для балістичної ракети «Орешник» можуть стати центри ухвалення рішень у Києві.




ТЕГИ

Інше
Орешник
Місця
Білорусь
Організації
ISW

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
11:57
«Чиновники ДНР» здали маріупольський завод на металобрухт — тепер мародерство розслідують у Москві
23:00
Головне за день: ЗСУ отримали нову ракету «Пекло». Росіяни вдарили по Запоріжжю та Кривому Розі
21:00
Маріуполь може залишитись без питної води, а в Луганську знову заговорили про інвесторів — дайджест із окупації ►
16:55
В окупованих Ровеньках дитячого тренера з футболу звинуватили у корупції
16:52
«Мера» окупованої Ясинуватої затримали за підозрою у хабарі на 10 мільйонів рублів
08:30
Жителі окупованого Донбасу привітали ЗСУ з Днем Збройних Сил України
08:10
У Керчі чути вибухи біля суднобудівного заводу: повідомляють про атаку морських дронів
23:28
Головне за день: ЗСУ звільнили село на Донеччині. Ситуація у Покровську
21:46
Кожен четвертий випускник військового училища в окупованому Донецьку загинув на війні проти України — ЗМІ
19:50
Екс-співробітниця маріупольського телеканалу стала пропагандисткою РФ — їй повідомили про підозру
16:55
Начальник Покровської МВА розповів, що буде з дітьми, яких батьки не вивозять із громади
16:23
«Зроблено в ДНР, Росія»: В Ізраїлі продають кондитерку з окупованого Донецька
23:00
Головне за день: РФ готує новий наступ на Херсон. Мер Дніпрорудного помер у полоні
17:36
Ймовірно, наступного тижня в Покровську закриється відділення «Укрпошти»
17:00
Кримінальний авторитет із Горлівки Армен Саркісян отримав підозру через роботу на окупантів
13:57
Окупована Горлівка потерпає від відключень і брудної води — «ЖС»
12:25
Двоє людей дістали поранень у Дружківці після скидання російських КАБів на місто
11:52
У захопленому Сіверськодонецьку окупанти зірвали опалювальний сезон — Лисогор
10:55
«Новини Донбасу» — у мобільному браузері Ceno: Тепер нас можна читати в окупації без VPN
10:38
РФ готується до масштабного наступу на Херсон — ЗМІ
усі новини
13:38
Розміщення «Орешника» в Білорусі кардинально не змінює ситуацію — ISW
13:03
Російські дрони атакують жителів Покровська — наслідки обстрілів Донеччини
11:57
«Чиновники ДНР» здали маріупольський завод на металобрухт — тепер мародерство розслідують у Москві
11:12
Обстріл Запоріжжя: що відомо про наслідки
10:33
Данія передала Україні другу партію F-16
09:43
Українські сили вдарили дронами по газових платформах РФ біля Криму ►
09:12
У Кривому Розі з-під завалів дістали тіло третього загиблого
08:48
Двох мешканців селища Котлине поранено на Донеччині за добу
08:00
Армія РФ просувається в районі Новотроїцького та Шевченка на Донбасі — DeepState
06:00
Більшість загиблих під час удару по Запоріжжю знаходилися в авто
23:15
Видання «Мейдан ТБ» в Азербайджані заявило про затримання своїх журналістів
23:00
Головне за день: ЗСУ отримали нову ракету «Пекло». Росіяни вдарили по Запоріжжю та Кривому Розі
22:25
Я не знаю, як люди тут виживатимуть, — волонтер про ситуацію в Покровську ►
21:29
На що громади Донеччини витратили 59 мільйонів гривень на початку грудня
21:00
Маріуполь може залишитись без питної води, а в Луганську знову заговорили про інвесторів — дайджест із окупації ►
20:25
РФ вдарила по Запоріжжю: загинули люди, є постраждалі
19:59
Суд заочно дав 13 років в'язниці «судді ДНР»
19:20
Удар по Кривому Рогу: подробиці
17:21
Зеленський може зустрітися завтра із Трампом у Парижі — ЗМІ
17:19
Нацгвардійці перехопили відеосигнал російського дрону та знищили позицію окупантів на Лимано-Куп'янському напрямку
усі новини
ВІДЕО
Я не знаю, як люди тут виживатимуть, — волонтер про ситуацію в Покровську ► Я не знаю, як люди тут виживатимуть, — волонтер про ситуацію в Покровську ►
06 грудня, 22:25
Маріуполь може залишитись без питної води, а в Луганську знову заговорили про інвесторів — дайджест із окупації ► Маріуполь може залишитись без питної води, а в Луганську знову заговорили про інвесторів — дайджест із окупації ►
06 грудня, 21:00
Удар безпілотника по позиції росіян на Лимано-Куп'янському напрямку. Фото: кадр із відео Нацгвардійці перехопили відеосигнал російського дрону та знищили позицію окупантів на Лимано-Куп'янському напрямку
06 грудня, 17:19
Володимир Путін та Олександр Лукашенко. Фото: Вікіпедія Росія та Білорусь підписали договір про захист територіальної цілісності РФ
06 грудня, 17:15
Нові українські ракети-дрони «Пекло». Фото: Офіс президента України ЗСУ отримали нові українські ракети-дрони «Пекло»: Зеленський показав, як вони виглядають
06 грудня, 15:30
Ексфутболіст футбольної збірної України записав відео з Курської області. Фото: кадр із відео «Не треба мене шукати, я сам до вас приїхав»: колишній гравець збірної України Олександр Алієв приїхав у Курську область
06 грудня, 13:05

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір