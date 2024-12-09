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«Тікати їм нікуди»: командир «Азова» прокоментував ліквідацію ексначальника Оленівської колонії

09 грудня 2024, 17:15

«Тікати їм нікуди»: командир «Азова» прокоментував ліквідацію ексначальника Оленівської колонії

Командир бригади «Азов» Денис Прокопенко. Фото: «Азов» Командир бригади «Азов» Денис Прокопенко. Фото: «Азов»

Пошук та покарання воєнних злочинців, яких неможливо притягнути до відповідальності у форматі міжнародних трибуналів – найважливіше завдання для української держави та її силових структур. Про це заявив командир 12-ї бригади спеціального призначення НГУ «Азов» Денис Прокопенко.

За його словами, «світова історія знає чимало прикладів, коли катам та вбивцям не вдавалося сховатися та прожити щасливу старість».

«Так діють держави, які мають гідність і ставлять життя своїх громадян на перше місце. Ворог повинен відчувати постійну небезпеку не лише на лінії бойового зіткнення, а й у тилу. Відповідальні за тортури та вбивства наших військовополонених, ті, хто віддають та виконують накази знищувати мирні українські міста, виконавці та замовники показової страти «азовців» в Оленівці повинні пам'ятати, що жодний їхній злочин не залишиться безкарним. Тікати їм нікуди. І сьогодні вони у цьому переконалися», – сказав Прокопенко.

Командир «Азова» зазначив, що «вони ніколи й нікому не пробачать підле вбивство 53 їхніх побратимів у Оленівці, яких росіяни не змогли перемогти на полі бою».

«І все, на що вони виявилися здатними – підірвати беззбройних людей уві сні. Слід бути готовим до того, що покарання всіх причетних до скоєння воєнних злочинів – це складна і кропітка робота, яка може тривати тривалий час. Відплата буде не миттєвою. Однак вона невідворотна. Кати відчуватимуть перманентну напругу, занепокоєння та страх. Мине рік, два роки чи 10. Але відповідати доведеться неодмінно. І звичайний ранок понеділка та чергова поїздка на службу виявляться останніми», – резюмував він.

Нагадаємо, що 9 грудня в окупованому Донецьку вибухнув позашляховик Toyota, в якому був ексначальник Оленівської колонії Сергій Євсюков. Саме в цій колонії вночі 29 липня РФ влаштувала теракт, під час якого загинули 53 полонених бійці бригади «Азов».

Пізніше в Росії заявили, що внаслідок вибуху Євсюков загинув.

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Денис Прокопенко Сергій Євсюков
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Донецьк
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Війна Вибух ліквідація Начальник Оленівська колонія

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