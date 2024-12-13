Росія може вдарити «Орєшніком» по Україні вже цими вихідними — FT

У п'ятницю, 13 грудня, з'явилася інформація, що РФ може завдати нового удару «Орєшніком» по Україні вже 14 або 15 грудня, тобто найближчими вихідними. Про це із посиланням на представника Ради національної безпеки США повідомляє британське видання Financial Times.

«Як публічно заявив Путін, Росія має намір запустити ще одну експериментальну ракету "Орєшнік" по Україні, і не виключено, що Росія може зробити це найближчими днями», — сказало джерело видання на умовах анонімності.

Чиновник зазначив, що Росія хотіла використати цю зброю для залякування України та її прихильників, проте «Орєшнік» все ще «не змінює правила гри на полі бою».

«Але реальність така, що Росія, ймовірно, має лише кілька таких експериментальних ракет, і ця зброя несе меншу боєголовку, ніж інші ракети, які Росія регулярно запускала по Україні», — сказав він.

Нагадаємо, вранці 21 листопада Росія завдала удару по Дніпру новою балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік», внаслідок чого було пошкоджено промислове підприємство, центр реабілітації для людей з інвалідністю та частково зруйновано котельню. Також відомо про двох поранених.