Росіяни намагаються оточити Покровськ з південно-західного та західного боку: в ОСУВ «Хортиця» розповіли подробиці

Російські війська намагаються захопити Покровськ Донецької області, зокрема, намагаються оточити місто з південно-західного та західного боку. Про це повідомив речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов в ефірі «Еспресо».



«Це (оточення – ред.) фактично єдиний можливий варіант для росіян. Було б нелогічно, якщо вони вже почали його реалізацію, а потім перейшли до спроб увійти в місто напролом. Звісно, нічого не можна виключати, це росіяни, але це було б тільки гірше для них», — зазначив він.



Трегубов додав, що ситуація на Покровському напрямі є дуже складною. Армія РФ намагається оточити місто з південно-західного та західного боку.



«Це їхня довгострокова амбіція, бо швидко це не зробиш. Але вони дуже стараються, це їхня головна ціль і амбіція на цьому етапі війни та їхніх спроб окупації», — резюмував спікер ОСУВ «Хортиця».



Раніше ми писали, що війська Росії просунулися поблизу сіл Новоандріївка та Нововасилівка на Донеччині.