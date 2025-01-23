На Сумщині прикордонники взяли в полон військового РФ за допомогою дрона

Прикордонники взяли в полон військового РФ за допомогою дрона. Фото: кадр із відео

Прикордонники взяли в полон військового РФ за допомогою БпЛА на Сумщині. Про це йдеться у звіті Держприкордонслужби України.







Аеророзвідники поблизу кордону з РФ виявили групу противника та одразу відпрацювали по ній ударними БпЛА.



Російська піхота відступила, але один з окупантів відстав. Прикордонники оточили його дронами, змусивши здатися.



Полоненого бійці ДПСУ супроводили безпілотниками до позицій Сил оборони, а згодом передали компетентним органам.

Раніше під час штурму позицій українських військ у Донецькій області окупанти захопили в полон шістьох військовослужбовців Сил оборони України та потім розстріляли їх.