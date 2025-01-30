Обстріл Краматорська: у МВА розповіли про стан поранених, серед яких діти

Наслідки удару по Краматорську. Фото: «Новини Донбасу»

Кількість поранених внаслідок обстрілу Краматорська зросла до 13 людей. Про це «Новинам Донбасу» повідомив начальник Управління з питань інформаційної політики Краматорської міської військової адміністрації Ігор Єськов.



За його словами, стан постраждалих не тяжкий.



«В результаті вибитих шибок в основному у них порізи та струси мозку. Є госпіталізовані, їм надається медична допомога. У дітей не тяжкі поранення – порізи склом. Їм надали медичну допомогу, не госпіталізовані», – розповів Єськов.

Нагадаємо, що 30 січня російська армія вдарила по Краматорську, внаслідок чого постраждали люди, серед них 8-річний хлопчик та 7-річна дівчинка.