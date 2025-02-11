Росія запустила по Україні 19 ракет і понад 120 дронів: ППО збила 57 цілей

ППО збила 57 БПЛА. Фото: defence-ua.com

Російські окупанти в ніч на 11 лютого вкотре атакувала територію України за допомогою 19 ракет та 124 дронів. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 57 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 11 лютого 2025 року російські окупанти здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об'єктах газодобувної промисловості на Полтавщині — лише до 19 крилатих, балістичних та керованих авіаційних ракет. Інформація про типи та результати бойової роботи уточнюється», — йдеться у повідомленні.





Також росіяни атакували 124 ударними БпЛА типу «Shahed» і дронами-імітаторами інших типів за напрямами: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ.



Станом на 10:00 сили та засоби протиповітряної оборони збили 57 ударних БПЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.



Крім того, 64 безпілотників-імітаторів локально втрачені (без негативних наслідків).



Раніше ми писали, що російська армія в ніч проти 11 лютого здійснила атаку на енергетику України. Під російським ударом опинилася газова інфраструктура.