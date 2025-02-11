У Дружківській громаді пролунали вибухи

Дим після обстрілу Дружківки у вівторок, 11 лютого. Фото: соцмережі

Сьогодні близько 10:20 – 10:30 Дружківська громада зазнала російського обстрілу. Про це повідомляє кореспондент «Новин Донбасу».

Попередньо, ударів було завдано по одному з промислових підприємств Дружківки, а також по селищу Олексієво-Дружківка.

За кілька хвилин до вибухів моніторингові канали повідомили про пуск керованих авіабомб (КАБів) у бік Костянтинівки/Дружківки.

Дим після прильоту в Олексієво-Дружківці. Фото: соцмережі

Місцеві жителі у соціальних мережах опублікували фото диму після прильотів у Дружківці та Олексієво-Дружківці.

Наразі немає офіційної інформації про постраждалих та руйнування внаслідок обстрілу.