У Дружківській громаді пролунали вибухи

Сьогодні близько 10:20 – 10:30 Дружківська громада зазнала російського обстрілу. Про це повідомляє кореспондент «Новин Донбасу».
Попередньо, ударів було завдано по одному з промислових підприємств Дружківки, а також по селищу Олексієво-Дружківка.
За кілька хвилин до вибухів моніторингові канали повідомили про пуск керованих авіабомб (КАБів) у бік Костянтинівки/Дружківки.
Дим після прильоту в Олексієво-Дружківці. Фото: соцмережі
Місцеві жителі у соціальних мережах опублікували фото диму після прильотів у Дружківці та Олексієво-Дружківці.
Наразі немає офіційної інформації про постраждалих та руйнування внаслідок обстрілу.