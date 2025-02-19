У Покровську залишається понад 6800 тисяч людей, за тиждень вивезли 50 осіб — Філашкін

Філашкін розповів про ситуацію у Покровську. Фото: скриншот з відео

Станом на 19 лютого у прифронтовому Покровську Донецької області залишається 6835 тисяч осіб. Обстановка у місті та громаді дуже складна. Про це розповів начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в ефірі телемарафону.



«Найскладніша обстановка у місті Покровськ, де знаходиться 6835 тисяч осіб, у громаді — понад 9500 тисяч. Ворог обстрілює всі під'їзні шляхи та евакуаційний транспорт», — зазначив він.



З міста за останній тиждень вивезли близько 50 людей.



За словами Філашкіна, у місті ще працюють кілька магазинів, але будь-яке скупчення людей одразу стає мішенню для росіян.



«Магазини переміщуємо на інші локації, у підвальні приміщення», — зазначив він.



Крім того, начальник адміністрації зазначив, що у місті Часів Яр залишається 205 осіб, у Торецьку — 45, а в Торецькій громаді — 140.



«Люди не виїжджають, завозимо гуманітарну допомогу місцевим завдяки військовим», — додав Філашкін. Раніше ми писали, що у прифронтовому Покровську Донецької області 18 лютого закрилося останнє відділення «Нової пошти» №3.