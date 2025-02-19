Радник Трампа назвав можливу причину різкої поведінки президента США

Радник президента США з національної безпеки Майк Волц, коментуючи останні різкі заяви Дональда Трампа на адресу України, вказав на ескалацію риторики та опір Києва угодам щодо розробки українських природних ресурсів.



В ефірі телеканалу Fox News він заявив, що не всі прийняли кінець епохи «нескінченних воєн», які призводять до загибелі людей, руйнувань та коштують сотні мільярдів доларів.



Він припустив, що розчарування адміністрації Трампа викликане нещодавньою ескалацією риторики з боку Києва та його опором пропозиції США інвестувати в українську інфраструктуру, видобуток корисних копалин, нафти та газу.



Також Волц заявив, що на відміну від Європи, Вашингтон не хоче надавати допомогу у вигляді кредитів, які потім погашатимуться коштом заарештованих російських активів.



«Ми вважаємо, що американські платники податків заслуговують на повернення більшої частини своїх інвестицій. Це можливість для України, але натомість ми бачимо ескалацію риторики та опір. Президент Трамп не збирається цього терпіти», — сказав Волц.



Україна має намір продовжувати роботу над угодою зі США щодо рідкісноземельних металів, повідомила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України — міністерка юстиції України Ольга Стефанишина.



«На останній зустрічі, яка відбулася у Мюнхені, була домовленість, що продовжиться робота щодо цієї угоди. Україна має намір цю роботу продовжити», — сказала Стефанишина журналістам.



Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський вважає, що без гарантій безпеки економічна угода зі США щодо рідкісноземельних металів не працюватиме.

Як повідомлялося, міністр фінансів США Скотт Бессент 12 лютого під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським передав йому перший драфт угоди про партнерство. За словами Зеленського, йшлося про корисні копалини.



14 лютого Україна доопрацювала проєкт меморандуму про партнерство зі США та передала його американській стороні.



Політичний оглядач The Washington Post Джош Рогін у соцмережі X, посилаючись на американських конгресменів, що у Мюнхені Зеленський відкинув пропозицію делегації Конгресу США підписати меморандум, який надав би американській стороні 50% майбутніх запасів українських корисних копалин.



На полях Мюнхенської конференції Володимир Зеленський наголосив, що природні ресурси України мають бути захищені, щоб вони не опинилися в руках Росії та її союзників.