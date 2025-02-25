У Києві після повітряної тривоги — збої в метро та величезні черги

Після відбою повітряної тривоги рух київського метрополітену залишається ускладненим. Наразі метро працює в режимі перевезень, а кількість поїздів на лініях поступово збільшується, повідомляє КМДА.
Наразі інтервали руху становлять:
Частину поїздів заздалегідь розмістили в тунелях, а з електродепо почали інтенсивно випускати потяги, зокрема транзитом до найбільш завантажених станцій.
Однак, попри зусилля КП «Київський метрополітен», пасажири скаржаться на перебої в роботі підземки. Телеграм-канали повідомляють про довгі черги як усередині станцій, так і зовні.
За повідомленнями очевидців:
Метрополітен продовжує працювати над відновленням нормального графіка руху.
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