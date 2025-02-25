У Києві після повітряної тривоги — збої в метро та величезні черги

У Києві після повітряної тривоги в метро величезні черги. Фото: кадр із відео

Після відбою повітряної тривоги рух київського метрополітену залишається ускладненим. Наразі метро працює в режимі перевезень, а кількість поїздів на лініях поступово збільшується, повідомляє КМДА.

Наразі інтервали руху становлять:

Червона лінія – 5 хвилин;

Синя лінія – 4:30 хвилини;

Зелена лінія – 6 хвилин.

Частину поїздів заздалегідь розмістили в тунелях, а з електродепо почали інтенсивно випускати потяги, зокрема транзитом до найбільш завантажених станцій.

Однак, попри зусилля КП «Київський метрополітен», пасажири скаржаться на перебої в роботі підземки. Телеграм-канали повідомляють про довгі черги як усередині станцій, так і зовні.

За повідомленнями очевидців:

«Лівобережна» залишається закритою через 30 хвилин після відбою;

На «Арсенальній» не пускають пасажирів на подальші станції;

Вхід на «Чернігівській» не відкривають уже 20 хвилин, люди чекають.

Метрополітен продовжує працювати над відновленням нормального графіка руху.