Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Фото: МЗС РФ

Зупинки бойових дій по лінії зіткнення не буде. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.



За його словами, це пов'язано з тим, що «Росія має Конституцію, засновану на волевиявленні людей».



«По-друге, те, що залишиться від України – теж має бути звільнене від расистських законів», – сказав Лавров.



Раніше глава Кремля Володимир Путін для укладання «мирної угоди» вимагав від України повністю віддати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, які Росія незаконно включила до свого складу.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що перемир'я в Україні може бути досягнуте протягом найближчих тижнів.