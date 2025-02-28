У «Новій пошті» спростували інформацію про закриття відділень у Костянтинівці

Інформація про закриття відділень «Нової пошти» у Костянтинівці Донецької області виявилася недостовірною. Фото: Google Maps

«Нова пошта» у Костянтинівці продовжить роботу, але поки лише на видачу. Про це повідомила пресслужба компанії у коментарі «Вільному радіо».

Раніше повідомлялося, що 28 лютого в чаті «Нової пошти» журналістам, які звернулися туди як користувачі послуг компанії, повідомили, що це останній день роботи НП у прифронтовій Костянтинівці. Однак додали, що відділення продовжать видавати відправлення, що вже прибули до міста, але нові приймати не будуть.

Пізніше у пресслужбі компанії журналістам повідомили, що закривати відділення не планують, але очікують спецперепусток до Костянтинівки, куди тепер можна дістатися лише за наявності прописки чи спеціальної перепустки.

«Наразі у місті діє спеціальний пропускний режим. Ми вирішуємо логістичні питання та очікуємо на дозвіл на відновлення роботи у звичайному режимі. Але закривати відділення не плануємо», – повідомили у пресслужбі компанії.