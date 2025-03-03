Росіяни вбили двох жителів Донеччини, ще трьох поранено

За 2 березня російські війська вбили двох мирних жителів Донеччини в Покровську. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.







Крім того, за добу поранення дістали ще троє людей: одна в Покровську, одна в Костянтинівці та одна в Андріївці-Клевцовому.



Від початку повномасштабного вторгнення на території Донеччини, без урахування тимчасово окупованих Маріуполя та Волновахи, загинуло 3 003 людини, а ще 6 809 дістали поранення.



Обстріли населених пунктів області тривають, місцева влада закликає жителів евакуюватися в безпечніші регіони.

Нагадаємо, Покровськ 2 березня потрапив під обстріл. Унаслідок атаки загинула 78-річна жінка.