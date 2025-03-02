Росіяни обстріляли автобус гуманітарної місії у Костянтинівці

Війська РФ обстріляли автобус гуманітарної місії у Костянтинівці. Фото: Facebook гуманітарної місії «Проліска».

Автобус гуманітарної місії «Проліска» потрапив під російський обстріл у Костянтинівці Донецької області 26 лютого. Про це повідомили у пресслужбі.



Поки пасажири відійшли вирішувати свої особисті питання, російські війська розпочали серію авіаударів. Зокрема, скинули 9 керованих авіабомб ФАБ-250 по Костянтинівці. Транспортний засіб було пошкоджено, вибухова хвиля пошкодила кузов та вибила вікна.



«26 лютого автобус Гуманітарної місії «Проліска» здійснював соціальне перевезення, допомагаючи жителям віддалених сіл дістатися до найближчих міст для отримання послуг, зокрема доступу до лікарень, банків тощо. Соціальні автобуси працюють безкоштовно за фінансової підтримки Гуманітарного фонду для України», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що 1 березня російські військові кілька разів атакували Покровськ Донецької області. Внаслідок ударів двоє людей постраждали, також пошкоджено житлові будинки.