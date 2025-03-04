Безпілотники атакували НПЗ у Сизрані та нафтобазу в Ростовській області РФ

Нафтобаза в Ростовській області Росії зазнала атаки безпілотників. Фото: ASTRA

Увечері 3 березня дрони атакували нафтобазу в Чорткові Ростовської області РФ, внаслідок чого на підприємстві спалахнула пожежа. Про це повідомили російські ЗМІ.

«За словами очевидців, удари припали на Чортківський район — в однойменному селищі є нафтобаза», — йдеться в повідомленні.

Крім того, про вибухи повідомляли мешканці Новошахтинська, який також розташований у Ростовській області.

Губернатор регіону Юрій Слюсар спочатку повідомив лише про те, що російська ППО відбила атаку дронів у Новошахтинську, але згодом визнав, що на нафтобазі в Чорткові спалахнула пожежа.

«Внаслідок масованої атаки БПЛА у Чортківському районі сталася пожежа на нафтопроводі. На місце виїхали чергові екстрені служби. Персонал евакуйовано», — написав Слюсар.

А ще за півгодини голова Ростовської області заявив, що через падіння уламків дрону відбулося також загоряння складу на території промислового об'єкту в селі Сохранівка Чортківського району.

Крім того, росЗМІ повідомляють, що безпілотники атакували НПЗ у Сизрані Самарської області.

«Українські безпілотники атакували сизранський НПЗ. За словами мешканців 4 мікрорайону міста, за 30 хвилин до початку пожежі на нафтопереробному заводі було чути кілька вибухів», — йдеться у повідомленні.

За словами місцевих жителів, дрони летіли дуже низько.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала атаки на нафтобазу у Ростовській області.

Нагадаємо, у ніч проти 3 березня дрони атакували нафтопереробний завод в Уфі.