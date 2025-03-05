США заборонили Великій Британії ділитися розвідданими з Україною — ЗМІ

Президент США Дональд Трамп. Фото: NBC News

Сполучені Штати заборонили Великій Британії ділитися американськими розвідданими з Україною. Про це пише британське видання Daily Mail з посиланням на експерта з військової розвідки Великої Британії Філа Інгрема та директора з військових наук у Королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень (RUSI) Метью Севілла.

За даними видання, Центр урядового зв'язку Британії, розвідувальні агенції та відповідні підрозділи британського оборонного відомства отримали наказ, що забороняє передачу розвідданих Вашингтона.

«У партнерів США з розвідки, включаючи Велику Британію, було відкликано повноваження на передачу розвідданих. США жорстко контролюватимуть поширення своїх розвідданих в Україні через агентства, що базуються в Києві», — сказав Інгрем.

Daily Mail зазначає, що заборона пов'язана з нещодавньою суперечкою американського президента Дональда Трампа та Володимира Зеленського у Білому домі. Тоді виникла суперечка про гарантії безпеки для України. Через війну зірвалося підписання угоди з видобутку рідкісноземельних елементів у країні.

Bloomberg та Fox News повідомили 4 березня, що республіканець повністю призупинив військову підтримку України. Умовою для відновлення стане демонстрація прихильності до миру з боку Києва.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час виступу у Конгресі у вівторок увечері 4 березня повідомив, що отримав від президента України сигнал про готовність до мирних переговорів із Росією. «Сьогодні я одержав важливий лист від президента Зеленського. У ньому йдеться про те, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів для досягнення міцного миру. Він також зазначив, що його команда готова працювати під сильним лідерством президента Трампа», — заявив він.