РФ атакувала Дружківку: 12 поранених, серед них — дитина

Росіяни атакували місто. Фото: прокуратура

Російські окупанти ввечері 8 березня вдарили по Дружківці Донецької області. Внаслідок атак 12 людей поранено, є інформація про постраждалу дитину. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури.



Попередньо, для обстрілу росіяни використали «УМПБ Д-30 СН». Під удар потрапила житлова забудова.



«В результаті трьох влучань засобів ураження по будинках містян зазнали поранень у своїх оселях шестеро жінок віком 18, 31, 79, 82 і 83 років та п’ятеро 37, 46, 48, 52 й 56-річних чоловіків. Крім того, травмовано дівчинку 15 років», — йдеться у повідомленні.



У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми та різані рани. Також пошкоджено багатоквартирні будинки та кафе.





Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом військового злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).



Раніше ми писали, що вночі 7 березня російські війська завдали комбінованого удару по Добропіллю Донецької області, використавши, за попередніми даними, ракету Іскандер-М, РСЗВ Торнадо-С та дрон-камікадзе Герань-2.