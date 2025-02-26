Рада відмовилася викликати учасників переговорів про угоду щодо корисних копалин

Верховна Рада України не підтримала ініціативу запросити до парламенту представників уряду, які беруть участь у переговорах про майбутню угоду щодо корисних копалин. Про це повідомила народна обраниця від «Євросолідарності» Ірина Геращенко.



«Українському парламенту і суспільству не належить знати його зміст. Прочитаємо в іноземних ЗМІ», - прокоментувала вона.



Лише 114 депутатів підтримали вимогу фракцій «Євросолідарність» і «Голос» про термінове запрошення чиновників, які ведуть переговори.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський має намір відвідати Вашингтон цього тижня. За його словами, президент України «хоче підписати угоду щодо корисних копалин зі мною».