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Верховна Рада дозволила купівлю російських реакторів для ХАЕС на сотні мільйонів

11 лютого 2025, 15:15

Верховна Рада дозволила купівлю російських реакторів для ХАЕС на сотні мільйонів

Хмельницька АЕС. Фото: Facebook khnpp Хмельницька АЕС. Фото: Facebook khnpp

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який дозволяє «Енергоатому» придбати у Болгарії російські реактори для добудови енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС. Про це повідомив народний депутат IX скликання від партії «Голос» Ярослав Железняк.

Законопроєкт підтримали 261 депутат. Фото: Железняк

«Енергоатом» отримав дозвіл на купівлю обладнання у болгарської НЕК «ЕАД». Хоча сума контракту в законі не вказана, експерти оцінюють угоду в сотні мільйонів доларів.

Парламент Болгарії раніше дав дозвіл на переговори про продаж обладнання за щонайменше 600 млн євро. Законопроєкт підтримали 261 депутат.

Нардеп Ярослав Железняк розкритикував рішення, назвавши його «Великою атомною крадіжкою» і нагадавши, що на купівлю російських реакторів можуть бути витрачені мільярди доларів, отримані шляхом підвищення тарифів для населення.

Відповідно до домовленостей, які підписані між «Енергоатомом» і болгарською компанією, реактори для ХАЕС мають бути викуплені до березня або до квітня.

«Експерти, які виступають за будівництво блоків за російськими технологіями, які вже давно застаріли, як вони себе почувають? Я вважаю, що нам, можливо, у майбутньому потрібно буде розвивати атомну енергетику. Але не на базі радянських технологій і не збільшуючи свою залежність від Росії. Тим паче, що ця брехня, яка йде про ці реактори, про їхню вартість, про терміни будівництва і про те, навіщо вони будуються - це вже не має жодних меж. Тому я противниця цього будівництва саме в тому вигляді, в якому воно зараз заплановане», - зазначила експертка з питань енергетики Лана Зеркаль.

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