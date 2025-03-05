Французький оператор веде переговори про розгортання в Україні супутникового зв'язку як альтернативу Starlink

В Україні може з'явитись альтернатива супутникового зв'язку Starlink. Ілюстративне фото

Французький супутниковий оператор Eutelsat веде переговори з європейськими урядами щодо надання додаткового доступу до Інтернету на території України у зв'язку з побоюваннями через можливе відключення терміналів Starlink Ілона Маска. Про це пишуть британські видання Reuters та Financial Times.

У заяві оператора йдеться, що він має обладнання, яке можна «швидко розгорнути в Україні для підключення найважливіших місій». Представник Eutelsat сказав, що компанія обмінюється з ЄС інформацією про те, як вона може «сприяти розширенню зусиль України».

За даними FT, переговори Eutelsat з європейськими урядами стосувалися використання супутникового угруповання OneWeb (складається з приблизно 600 супутників на висоті близько 1200 кілометрів) і супутників на геостаціонарній орбіті (y Eutelsat близько 35 таких супутників на висоті 35 тисяч км).

Терміни розгортання додаткових терміналів користувача залежать від рішень європейських країн про закупівлю і необхідну координацію інфраструктури, заявили в Eutelsat.

Eutelsat – конкурент Starlink, і інвестори, як зазначають Reuters та FT, роблять ставки на те, що французький оператор може замінити компанію Ілона Маска в Україні. Сама компанія заявляє, що пропонує ті самі можливості, що й Starlink, з погляду покриття. Як зазначає FT, Eutelsat, як і Starlink, також здатний забезпечити зв'язок українським безпілотникам.

Наприкінці лютого Reuters з посиланням на три джерела повідомило, що США розглядають можливість відключення України від Starlink, якщо Київ та Вашингтон не досягнуть угоди щодо корисних копалин.

Глава міністерства оборони України Рустем Умєров після цього заявив, що в Україні є альтернатива Starlink, але деталі поки що не розголошуються.

Пізніше сам Маск назвав дані Reuters «неправдою».

У Польщі додали, що країна сплачує за супутниковий інтернет для України. «Я не можу уявити, що хтось може вирішити розірвати бізнес-контракт на комерційну послугу, стороною якої є Польща», — написав віце-прем'єр Польщі Кшиштоф Гавковський.