Смертельна ДТП у Покровському районі: загинув чоловік

У Покровському районі Донецької області сталася дорожньо-транспортна пригода 15 лютого. Рятувальники вилучили з понівеченої машини загиблого чоловіка. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
Аварія сталася на дорозі між селами Кам'янка та Юріївка Криворізької сільської ради Покровського району.
«Водій легкового автомобіля Volkswagen POLO виявився заблокованим у понівеченій машині», — йдеться в повідомленні.
Співробітники ДСНС за допомогою аварійно-рятувального обладнання вилучили тіло загиблого та передали його правоохоронцям.
Раніше ми писали, що на трасі біля окупованого Харцизька Донецької області сталася серйозна ДТП: вранці 15 лютого зіткнулися пасажирський автобус та легковий автомобіль.
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