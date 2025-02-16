Смертельна ДТП у Покровському районі: загинув чоловік

Аварія в Покровському районі. Фото: ілюстративне

У Покровському районі Донецької області сталася дорожньо-транспортна пригода 15 лютого. Рятувальники вилучили з понівеченої машини загиблого чоловіка. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



Аварія сталася на дорозі між селами Кам'янка та Юріївка Криворізької сільської ради Покровського району.



«Водій легкового автомобіля Volkswagen POLO виявився заблокованим у понівеченій машині», — йдеться в повідомленні.



Співробітники ДСНС за допомогою аварійно-рятувального обладнання вилучили тіло загиблого та передали його правоохоронцям.



Раніше ми писали, що на трасі біля окупованого Харцизька Донецької області сталася серйозна ДТП: вранці 15 лютого зіткнулися пасажирський автобус та легковий автомобіль.