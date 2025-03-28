ЗСУ утримують ініціативу та відтісняють армію РФ на окремих ділянках під Покровськом – DeepState

Ситуація під Покровськом. Фото: карта DeepState

Сили оборони України продовжують утримувати ініціативу на окремих дільянках Покровського напрямку. Про це повідомили аналітики DeepState.



Українські війська продовжують відтісняти ЗС РФ у нижній частині селища Котлине та лісосмузі біля залізниці.



Водночас окупанти продовжують тиск на Піщане, контролюючи практично все село.



Продовжуються спроби військ Росії покращити тактичне положення у селі Удачне, але всі вони закінчуються невдало і великими втратами для загарбників.

Нагадаємо, що у ЗСУ відповіли, чи справді за останні тижні збільшилася активність військ РФ на Донбасі.