ЗСУ утримують ініціативу та відтісняють армію РФ на окремих ділянках під Покровськом – DeepState

Сили оборони України продовжують утримувати ініціативу на окремих дільянках Покровського напрямку. Про це повідомили аналітики DeepState.
Українські війська продовжують відтісняти ЗС РФ у нижній частині селища Котлине та лісосмузі біля залізниці.
Водночас окупанти продовжують тиск на Піщане, контролюючи практично все село.
Продовжуються спроби військ Росії покращити тактичне положення у селі Удачне, але всі вони закінчуються невдало і великими втратами для загарбників.
Нагадаємо, що у ЗСУ відповіли, чи справді за останні тижні збільшилася активність військ РФ на Донбасі.