Один загиблий та п'ять постраждалих за добу на Донеччині під час обстрілів армії РФ

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 3 квітня, вбила одного цивільного в Костянтинівці Донецької області. Також п'ять людей постраждали у Костянтинівці та Мирнограді. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 3 квітня росіяни вбили 1 жителя Донецької області: у Костянтинівці», — зазначив він.



Крім того, за словами Філашкіна, ще 5 людей отримали поранення.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинуло 3126 осіб, отримали поранення — 6900 цивільних. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що у Харкові кількість загиблих внаслідок атаки російських БПЛА збільшилася до чотирьох осіб. Ще 35 людей постраждали.