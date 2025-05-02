Росія атакувала центр Херсона: постраждали двоє чоловіків

Результат удару БПЛА РФ по машині в Херсоні. Фото: кадр із відео

Близько 13:00 російські війська атакували центр Херсона із застосуванням БПЛА. Удар припав на парковку: одна автівка згоріла, кілька інших зазнали пошкоджень. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.







Унаслідок атаки постраждали двоє чоловіків — 52 і 60 років. Обох госпіталізовано, їм надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, «Шахеди» вночі вдарили по промзоні Краматорська, де вибухова хвиля пошкодила багатоповерхівки.