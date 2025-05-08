Путін провів у Москві переговори з лідером Китаю

У Москві Володимир Путін провів переговори із Сі Цзіньпіном. Фото: Інтерфакс

Володимир Путін провів 8 травня у Кремлі переговори з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном, який напередодні приїхав до Москви на парад 9 травня. Про це повідомляє Інтерфакс.

Зазначається, що за підсумками зустрічі сторони підписали низку угод, у тому числі спільну заяву Росії та Китаю про «подальше поглиблення відносин всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії в нову епоху».

Говорячи про російсько-китайські відносини, Путін заявив, що вони досягли найвищого рівня за всю історію розвитку і «не залежать від внутрішньополітичних чинників чи поточної світової кон'юнктури».

Також глава Кремля зазначив, що підходи Москви та Пекіна «при розгляді ключових міжнародних та регіональних проблем збігаються або дуже близькі».

«Обидві країни проводять незалежну та самостійну зовнішню політику, зацікавлені у формуванні більш справедливого та демократичного багатополярного світоустрою», — додав Путін.

Сі Цзіньпін у свою чергу підтвердив важливість «зміцнювати політичну взаємодовіру та активізувати стратегічну взаємодію Китаю та Росії».

Глава КНР додав, що Москва і Пекін «пліч-о-пліч витримуватимуть будь-яку негоду і долатимуть будь-які перешкоди», незважаючи на турбулентність міжнародної обстановки, пише Інтерфакс.