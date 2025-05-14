У Законі України з'явиться визначення «депортована, примусово переміщена дитина»

14 травня Верховна Рада України схвалила рішення про ухвалення змін до Закону України «Про охорону дитинства» щодо захисту депортованих, насильно переміщених дітей.



За це рішення проголосували 270 народних депутатів.



Однією з перших про це рішення у ТГ-каналі повідомила нардеп Ірина Геращенко.

Законопроєктом пропонується чітке юридичне визначення депортованої, насильно переміщеної дитини.

Крім цього, Кабміном буде розроблено механізм повернення на українську територію насильно переміщених дітей, їх реінтеграцію та адаптацію.