Журналісти порахували скільки пам'ятників Сталіну на окупованих територіях

З 2015 року на тимчасово окупованих Росією територіях України було встановлено щонайменше п’ять пам’ятників Йосипу Сталіну. Про це свідчить моніторинг, проведений журналістами «Новин Донбасу» на основі відкритих джерел.

Перший монумент з’явився у лютому 2015 року в Криму, біля Лівадійського палацу в селищі Лівадія. Його встановили у складі композиції «Велика трійка» — разом із постатями Франкліна Рузвельта та Вінстона Черчилля. Сталін у цьому пам’ятнику зображений на повний зріст.



У травні того ж року меморіальну дошку з профілем Сталіна розмістили на фасаді офісу комуністичної партії РФ у Сімферополі.



Третій пам’ятник — погруддя Сталіна — було відкрито в грудні 2015 року в Кам’янобродському районі Луганська. Його встановили на території офісу місцевого осередку компартії.



У 2021 році ще один бюст з’явився в селі Ольгинське Амвросіївського району Донецької області. За даними місцевих джерел, встановлення ініціювали представники проросійських політичних структур.



Останній на цей момент пам’ятник Йосипу Сталіну був відкритий 9 травня 2025 року в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області. Монумент у вигляді бронзового бюста розмістили на одній із центральних алей міста.

Встановлення таких пам’ятників на окупованих територіях України суперечить українському законодавству та сприймається як акт ідеологічної агресії. В Україні, в рамках закону про декомунізацію , забороняється використання радянської та комуністичної символіки, а також уславлення пов'язаних з ними осіб.





Сталін є відповідальним в тому числі за голодомор та табори, знищене селянство та мільйони загиблих у Другій світовій війні через сталінські прорахунки та помилки у зовнішній політиці. Станом на 2023 рік журналісти зафіксували понад 100 пам’ятників Сталіну на території Російської Федерації.Сталін є відповідальним в тому числі за голодомор та табори, знищене селянство та мільйони загиблих у Другій світовій війні через сталінські прорахунки та помилки у зовнішній політиці.

Раніше ми повідомляли, що 2020 року у «ДНР» розглядали можливість встановлення пам'ятника Сталіну в Донецьку. Але досі пам'ятник диктатору там так і не з'явився. Журналісти тоді провели відповідне опитування серед українців.