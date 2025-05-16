П'ятеро людей постраждали в Покровську через російський обстріл вранці 15 травня

Внаслідок російського обстрілу вранці 16 травня у Покровську Донецької області постраждали п'ятеро людей. Фото: МВА

Російські військові о 5 годині ранку 16 травня завдали удару по житловому кварталу Покровська Донецької області. У зоні ураження опинився багатоквартирний будинок. Тілесних ушкоджень дістали двоє місцевих жителів, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Зазначається, що у 50-річної жінки та чоловіка 60 років діагностовано осколкові поранення, контузію, забиття, закриту черепно-мозкову та мінно-вибухові травми.

«У момент обстрілу вони знаходилися вдома», — уточнили в прокуратурі.

Вже за 15 хвилин російські окупанти повторили атаку. На цей раз під обстрілом опинилася територія приватного сектору.

Контузії, множинні осколкові поранення, струс головного мозку, мінно-вибухові травми, перелом та забій отримали троє мирних жителів. Серед постраждалих – 66-річна подружня пара та чоловік 63 років.

Потерпілим надано медичну допомогу. Тип озброєння встановлюється. Пошкоджено 3 будинки, повідомили у прокуратурі.

Раніше повідомлялося, що сьогодні близько 11:00 у місті Костянтинівка Донецької області пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляли, що в одному з районів міста спалахнула сильна пожежа.