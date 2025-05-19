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ЗСУ ліквідували боксера з Донецька, який воював на боці окупантів: раніше він змагався з Усиком та Ломаченком

19 травня 2025, 17:07

ЗСУ ліквідували боксера з Донецька, який воював на боці окупантів: раніше він змагався з Усиком та Ломаченком

Бійці ЗСУ знищили боксера з Донецька, який воював на боці загарбників. Фото із соцмереж Бійці ЗСУ знищили боксера з Донецька, який воював на боці загарбників. Фото із соцмереж

Бойці ЗСУ знищили боксера з Донецька, який перейшов на бік загарбників. Про це повідомляє видання «Главком».

Зазначається, що Артем Кудрявець брав участь у престижному турнірі у Маріуполі разом із зірками боксу. В окупованому Донецьку він перейшов на бік бойовиків і вважав героєм їхнього вбитого ватажка Олександра Захарченка.

Кудрявець народився у січні 1987 року та виконав норму майстра спорту з боксу. У 2009 році він брав участь у престижному міжнародному турнірі «Меморіалі Макара Мазая» у Маріуполі.

Разом із Кудрявцем у турнірі взяли участь Олександр Усік, Василь Ломаченко та Артем Далакян. У ваговій категорії до 69 кілограмів Кудрявець програв бій члену збірної України з боксу Денису Лазарєву.

Під час окупації Донецька у 2014 році Кудрявець підтримав проросійських бойовиків. Він опинився на сайті «Миротворець», будучи помічником «депутата ДНР» Сергія Ковальчука.

Далі спортсмен працював тренером у клубі «Велес» та був суддею на місцевих турнірах з боксу. Пізніше він розповідав, що потрапив під мобілізацію 21 лютого 2022 року.

На початку 2023 року окупант потрапив під обстріл біля Авдіївки та отримав важку контузію. Проходив довге лікування і врешті-решт вирішив повернутися на фронт.

Боксер вважав своїм «героєм» голову угрупування «ДНР» Олександра Захарченка, який загинув 31 серпня 2018 року. За його словами, Захарченко «захищав ДНР зі зброєю в руках на передовій» та був справжнім прикладом для наслідування.

У квітні 2025 року російські паблики повідомили, що Артем Кудрявець зник безвісти, а 18 травня у Донецьку з ним попрощалися.

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