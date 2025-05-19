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ВСУ ликвидировали воевавшего на стороне оккупантов боксера из Донецка: раньше он соревновался с Усиком и Ломаченко

19 мая 2025, 17:07

ВСУ ликвидировали воевавшего на стороне оккупантов боксера из Донецка: раньше он соревновался с Усиком и Ломаченко

Перешедшего на сторону захватчиков боксера из Донецка уничтожили бойцы ВСУ. Фото из соцсетей Перешедшего на сторону захватчиков боксера из Донецка уничтожили бойцы ВСУ. Фото из соцсетей

Перешедшего на сторону захватчиков боксера из Донецка уничтожили бойцы ВСУ. Об этом сообщает издание «Главком».

Отмечается, что Артем Кудрявец участвовал в престижном турнире в Мариуполе вместе со звездами бокса. В оккупированном Донецке он перешел на сторону боевиков и считал героем их убитого главаря Александра Захарченко. 

Кудрявец родился в январе 1987 года и выполнил норму мастера спорта по боксу. В 2009 году он участвовал в престижном международном турнире «Мемориале Макара Мазая» в Мариуполе.

Вместе с Кудрявцем в турнире участвовали Александр Усик, Василий Ломаченко и Артем Далакян. В весовой категории до 69 килограмм Кудрявец проиграл бой с членом сборной Украины по боксу Денисом Лазаревым.

Во время оккупации Донецка в 2014 году Кудрявец поддержал пророссийских боевиков. Он оказался на сайте «Миротворец», будучи помощником «депутата ДНР» Сергея Ковальчука.

Далее спортсмен работал тренером в клубе «Велес» и был судьей на местных турнирах по боксу. Позднее он рассказывал, что попал под «мобилизацию» 21 февраля 2022 года.

В начале 2023 года оккупант попал под обстрел возле Авдеевки и получил тяжелую контузию. Проходил долгое лечение и в итоге решил вернуться на фронт.

Боксер считал своим «героем» главу группировки «ДНР» Александра Захарченко, погибшего 31 августа 2018 года. По его словам, Захарченко «защищал ДНР с оружием в руках на передовой» и был настоящим примером для подражания.

В апреле 2025 года российские паблики сообщили, что Артем Кудрявец пропал без вести, а 18 мая в Донецке с ним простились.

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