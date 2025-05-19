ВСУ ликвидировали воевавшего на стороне оккупантов боксера из Донецка: раньше он соревновался с Усиком и Ломаченко

Перешедшего на сторону захватчиков боксера из Донецка уничтожили бойцы ВСУ. Об этом сообщает издание «Главком».
Отмечается, что Артем Кудрявец участвовал в престижном турнире в Мариуполе вместе со звездами бокса. В оккупированном Донецке он перешел на сторону боевиков и считал героем их убитого главаря Александра Захарченко.
Кудрявец родился в январе 1987 года и выполнил норму мастера спорта по боксу. В 2009 году он участвовал в престижном международном турнире «Мемориале Макара Мазая» в Мариуполе.
Вместе с Кудрявцем в турнире участвовали Александр Усик, Василий Ломаченко и Артем Далакян. В весовой категории до 69 килограмм Кудрявец проиграл бой с членом сборной Украины по боксу Денисом Лазаревым.
Во время оккупации Донецка в 2014 году Кудрявец поддержал пророссийских боевиков. Он оказался на сайте «Миротворец», будучи помощником «депутата ДНР» Сергея Ковальчука.
Далее спортсмен работал тренером в клубе «Велес» и был судьей на местных турнирах по боксу. Позднее он рассказывал, что попал под «мобилизацию» 21 февраля 2022 года.
В начале 2023 года оккупант попал под обстрел возле Авдеевки и получил тяжелую контузию. Проходил долгое лечение и в итоге решил вернуться на фронт.
Боксер считал своим «героем» главу группировки «ДНР» Александра Захарченко, погибшего 31 августа 2018 года. По его словам, Захарченко «защищал ДНР с оружием в руках на передовой» и был настоящим примером для подражания.
В апреле 2025 года российские паблики сообщили, что Артем Кудрявец пропал без вести, а 18 мая в Донецке с ним простились.
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