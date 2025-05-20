ЗСУ зачистили від російських військ Вільне Поле на Донеччині: раніше окупанти заявили про «захоплення» села

Український прапор у селі Вільне Поле на Донеччині. Фото: кадр із відео

Нещодавно у російських соціальних мережах розповсюдили відео, в якому війська РФ нібито захопили село Вільне Поле Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі 128-ї гірсько-штурмової бригади ЗСУ.



Росіяни у селі навіть розмахували своїм прапором для запису.



«Однак радість окупантів тривала недовго. За кілька хвилин після фільмування «успіхів» бійці 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону разом із побратимами з 31-ї механізованої бригади ЗСУ показали «визволителям» їхню долю на українській землі. Вільне Поле під українським контролем», – зазначили у 128-й ОГШБр.

Нагадаємо, що ЗСУ відкинули російські війська за дорогу та контролюють село Багатир на Донеччині.