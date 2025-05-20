У ЗСУ розповіли про ситуацію та бої поблизу траси «Покровськ-Костянтинівка»

Ситуація поблизу траси «Покровськ-Костянтинівка». Фото: карта DeepState

Траса «Покровськ-Костянтинівка» знаходиться під вогневим контролем російських військ. Про це «Новинам Донбасу» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



За його словами, поблизу траси тривають важкі бої.



«Там росіяни використовують стандартну тактику – здебільшого легка техніка. Ну і велика кількість БПЛА», – наголосив Трегубов.

Нагадаємо, що 19 травня аналітики DeepState повідомили про просування росіян біля сіл Нова Полтавка та Малинівка, які знаходяться поблизу траси «Покровськ-Костянтинівка». Згідно з картою проєкту, у цій точці ЗС РФ перетнули трасу.