Ситуація у Часовому Яру: 24 бригада відбила штурм росіян на броні та мотоциклах

Скріншот з відео 24 ОМБр

Сьогодні вранці на відрізку відповідальності 24 ОМБр імені короля Данила у місті Часів Яр Донецької області російські війська спробували прорватися до позицій українських захисників на бойових машинах десанту (БМД), бронеавтомобілях та мотоциклах. Про це повідомили представники 24-ї Окремої механізованої бригади імені короля Данила.



«Силами бригади та дружніх підрозділів атака окупантів провалилася – деякі машини противника були спалені прямо під час руху. Знищено: БМД із десантом, бронемашина «Тигр» та шість штурмовиків на мотоциклах», — йдеться у повідомленні.



За даними 24 бригади оборона міста Часів Яр продовжується. Місто розташоване між Бахмутом, захопленим російськими силами навесні 2023 року, і Костянтинівкою, яка перебуває під контролем України.







Раніше повідомлялося, що армія РФ намагається прорватися на північ від траси «Покровськ-Костянтинівка» і одночасно обійти з боку місто Часів Яр.



13 травня 24 бригади також показали відео штурму на бронемашинах з десантом.