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«Путін збожеволів»: Трамп пообіцяв посилення санкцій і «падіння Росії»

26 травня 2025, 08:40

«Путін збожеволів»: Трамп пообіцяв посилення санкцій і «падіння Росії»

Президент США Дональд Трамп. Фото: NBC News Президент США Дональд Трамп. Фото: NBC News

Після рекордного повітряного обстрілу України Дональд Трамп зненацька різко висловився про Володимира Путіна. Він написав у своїй соцмережі Truth Social, що російський президент «збожеволів», а в заяві для журналістів він пригрозив російському президенту санкціями.

«У мене завжди були дуже добрі стосунки з Володимиром Путіним із Росії, але з ним щось трапилося. Він зовсім збожеволів! Він даремно вбиває безліч людей, і я говорю не лише про солдатів. Ракети та безпілотники скидаються на міста України без жодної причини. Я завжди казав, що йому потрібна вся Україна, а не тільки її частина, і, можливо, це виявляється правдою, але якщо це так, то це призведе до падіння Росії!», — написав Трамп.

Він також розкритикував Володимира Зеленського: «Так само президент Зеленський не надає своїй країні послуги, говорячи так, як він це робить. Все, що він каже, створює проблеми, мені це не подобається і краще це припинити. Це війна, яка б ніколи не почалася, якби я був президентом. Це війна Зеленського, Путіна і Байдена, а не "Трампа", я лише допомагаю гасити великі та потворні пожежі, які були розпочаті через кричущу некомпетентність і ненависть», — написав Трамп.

За кілька годин до цього Трамп зробив схожу заяву, спілкуючись із журналістами у Нью-Джерсі перед посадкою на борт номер один. Трамп сказав, що «невдоволений» посиленням атак Путіна в той час, коли дві країни ведуть переговори про припинення вогню, щоб покласти край трирічній війні.

«Він вбиває багато людей, і я не знаю, що, чорт забирай, трапилося з Путіним, — сказав Трамп. – Я знаю його давно. Завжди ладив із ним. Але він запускає ракети по містах і вбиває людей, і мені це зовсім не подобається».

«Поки ми розмовляємо, він обстрілює ракетами Київ та інші міста», — уточнив американський президент.

Президент Дональд Трамп заявив, що він «безумовно» розглядає можливість запровадження нових санкцій.

Пост Трампа свідчить про серйозну зміну його риторики стосовно Путіна. До цього американський президент не дозволяв собі висловлювати невдоволення російським лідером у такій різкій формі.

Нагадаємо, минулими вихідними відбулася різка активізація повітряних атак по Україні. У ніч проти неділі російська армія запустила по Україні 298 безпілотників і 69 ракет, повідомили Повітряні сили ЗСУ. Ця атака, яка призвела до загибелі 12 людей, перевершила за масованістю найінтенсивніші повітряні нальоти Росії по Україні з початку війни. У ніч проти суботи російська армія атакувала українські регіони 250 безпілотниками та 14 ракетами «Іскандер-М», що призвело до загибелі ще принаймні 10 людей. Росія різко посилила обстріл українських регіонів після п'ятничної заяви МЗС про плани Росії дати «адекватну відповідь» на різке збільшення українських ударів безпілотниками та ракетами за межами фронту.

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