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У Росії після атаки дронів повністю призупинив роботу хімкомбінат: стався витік азотної кислоти

26 травня 2025, 19:43

У Росії після атаки дронів повністю призупинив роботу хімкомбінат: стався витік азотної кислоти

Наслідки атаки БПЛА на хімкомбінат «Азот» у Тульській області РФ. Фото: кадр із відео Наслідки атаки БПЛА на хімкомбінат «Азот» у Тульській області РФ. Фото: кадр із відео

24 травня після атаки БПЛА повністю призупинив свою роботу хімкомбінат «Азот» у місті Новомосковськ Тульської області РФ. Про це повідомили у Телеграм-каналі ASTRA.

Безпілотники влучили у підприємство, внаслідок чого загорівся трубопровід низького тиску з природним газом у цеху №4. Пошкоджені також дві цистерни об'ємом 750 тонн з азотною кислотою. З однієї з них азотна кислота витекла на землю. Чи відновив завод роботу зараз – невідомо.

Хімкомбінат «Азот» є найбільшим російським виробником аміаку та азотних добрив, а також одним із провідних у галузі за видами та кількістю виробленої продукції. Підприємство випускає мінеральні добрива, аміак, органічні пластмаси та смоли, хлор, каустичну соду, хлористий кальцій, концентровану та особливої чистоти азотну кислоту, аргон, метанол. З 2002 року НАК «Азот» входить до складу холдингу «Єврохім».

Згідно з відкритими даними, азотна кислота активно використовується при виробництві вибухових речовин. Вона є одним із ключових компонентів у хімії вибухівки.

Нагадаємо, що 25 травня безпілотники атакували один із найбільших військових заводів Росії, внаслідок чого пошкоджений цех підприємства.

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