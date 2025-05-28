У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження військових заводів у Підмосков'ї. Що відомо

Удари по військових заводах у Підмосков'ї. Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ та Служби безпеки України завдали вогневої ураження по АТ «Кронштадт» у місті Дубна Московської області РФ. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



У районі підприємства відмічалася інтенсивна робота російської ППО, підтверджене ураження об'єкта. Це товариство спеціалізується на безпілотних авіаційних системах. Тут, зокрема, виготовляються БПЛА «Оріон", «Іноходець», «Молнія», «Грім», «Терміт», «Геліос» та «Сіріус», наземні комплекси управління.



У цьому ж місті підрозділи СБУ окремо уразили завод «Радуга». Він виробляє крилаті ракети різних класів: «повітря-повітря», «повітря-земля» та «земля-земля». Серед продукції заводу ракети Х-101/555, Х-69 та Х-59МК, якими Росія тероризує українське населення та б'є по цивільних об'єктах в Україні.



Також підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ уразили АТ «Ангстрем» в Московській області. Зафіксоване влучання в район цілі. Компанія розробляє та виробляє мікроелектронну компонентну базу, що широко використовується підприємствами військово-промислового комплексу Росії.



Крім того, напередодні Сили безпілотних систем атакували Дмитрівський комбінат в Іванівській області РФ. Фіксувалися вибухи біля заводу. Підприємство виробляє органічні хімічні речовини – компоненти вибухівки та порохів, добавки до ракетного та авіаційного палива. Постачає продукцію до інших підприємств ВПК Росії.

Нагадаємо, що вночі та вранці 28 травня безпілотники атакували технопарк і завод з виробництва дронів у Підмосков'ї.