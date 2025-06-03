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Переговори — не про мир: Медведєв пригрозив із соцмережі

03 червня 2025, 11:40

Переговори — не про мир: Медведєв пригрозив із соцмережі

Переговори — не про мир: Медведєв пригрозив із соцмережі

Дмитро Медведєв заявив про «неминучість відплати» та продовження наступу армії РФ. Про це він заявив у Telegram-каналі 3 червня.

За його словами, армія Росії продовжить наступальні дії. Про цілі переговорів у Стамбулі колишній очільник РФ наголосив, що мирні переговори не є компромісом, а лише кроком до «перемоги».

Медведєв також нагадав про російський меморандум, опублікований напередодні, зазначивши, що він відображає саме таку стратегію.
Ця заява знову наголошує на відношенні до мирного вирішення конфлікту з боку російського керівництва.

Риторика про «неонацистську владу» залишається центральним елементом в офіційній позиції РФ, яка виправдовує військові дії.

Нагадаємо, у понеділок, 2 червня, Україна та Росія провели другий раунд переговорів у турецькому Стамбулі. Щодо третього раунду, то він «буде протягом якогось часу».

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@novosti.dn.ua

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