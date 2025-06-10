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Удар по Одесі: цілі — пологовий будинок та станція швидкої допомоги

10 червня 2025, 08:31

Удар по Одесі: цілі — пологовий будинок та станція швидкої допомоги

Удар по Одесі: цілі — пологовий будинок та станція швидкої допомоги

Вночі, 10 червня 2025 року, Одеса зазнала масованої атаки безпілотників. Внаслідок удару одна людина загинула, були пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури, у тому числі пологове відділення, станція екстреної медичної допомоги та житлові будинки.

Про це у Telegram-каналі повідомив мер міста Геннадій Труханов.

Влучання у пологовий будинок
Один із дронів ударив по адміністративній частині пологового будинку. Завдяки оперативній евакуації пацієнтів та медичного персоналу ніхто не постраждав. «Факт удару по медичній установі, де народжуються діти, вражають своєю жорстокістю», — зазначив Труханов.

ФОТО: Наслідки удару по медичній установі. Джерело: t.me/truonline

Загиблі та постраждалі
Внаслідок потрапляння до житлового будинку в центрі Одеси загинув 59-річний чоловік. За попередніми даними, не менш як чотири особи отримали поранення.

Також було зруйновано адміністративну будівлю станції невідкладної медичної допомоги. Пошкоджено автомобілі швидкої допомоги, обійшлося без постраждалих серед співробітників.

ФОТО: Евакуація постраждалих. Джерело: t.me/truonline

Оцінка збитків
За словами голови Одеської обласної військової адміністрації, у місті зафіксовано значні руйнування, їх масштаб оцінюють вісім профільних служб. Усі надзвичайні служби продовжують працювати на місцях, усуваючи наслідки атаки та надаючи необхідну допомогу постраждалим.

Атака спричинила серйозні наслідки для системи охорони здоров'я та житлового фонду. Людям, чиє житло постраждало, пропонують тимчасове розміщення, повідомив Труханов.

Нагадаємо, вночі, 10 червня, під удар російських безпілотників потрапив Київ. У кількох районах столиці зафіксовано руйнування та займання. Госпіталізовано четверо людей.

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