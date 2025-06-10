Ранок у Татарстані: атака дронів, вибухи, закрите небо

Татарстан 10 червня 2025 року атакували дрони.



Вибухи прогриміли у Закам'ї — у районах Нижньокамська та Єлабуги. Повітряний простір над регіоном залишається закритим, небезпека атаки БПЛА офіційно не знята. Про це повідомив Telegram-канал ASTRA.



Мер Єлабуги підтвердив, що сьогодні вранці над містом був збитий безпілотник. За словами очевидців, було збито кілька дронів, вибухи лунали з боку лісу.

Жителі Нижньокамська також повідомляють про вибухи, які були чутні в небі над містом. Вірогідно, використовувались дрони-камікадзе типів «Лютий» і «Бобер», кажуть мешканці. Надходять повідомлення, що закрито в'їзд до промислової зони, на заводи потрапити неможливо. Також спостерігаються проблеми зі зв'язком — імовірно через роботу «глушилок». Стрілянина, за словами очевидців, чулася близько 5 ранку.



Міноборони РФ уточнило: над Татарстаном збиті чотири безпілотники, всього російські системи ППО за добу знищили 102 дрони.

Нагадаємо, у ніч на 9 червня один із безпілотників атакував стратегічний об'єкт у Чувашії. Там випускають антену «Комета», яка є ефективним виробом у протидії засобам РЕБ. Після удару роботу підприємства було припинено..