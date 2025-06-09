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По Росії вдарили дрони: виробництво антен «Комета» зупинено

09 червня 2025, 08:18

По Росії вдарили дрони: виробництво антен «Комета» зупинено

По Росії вдарили дрони: виробництво антен «Комета» зупинено

Міноборони РФ повідомило про перехоплення 9 українських БПЛА за ніч 9 червня. Один із безпілотників атакував стратегічний об'єкт у Чувашії.

«По 13 БПЛА — над територіями Курської та Нижегородської областей, по 9 БПЛА — над територіями Воронезької та Орловської областей, по 2 БПЛА — над територіями Брянської області та Чуваської Республіки, 1 БПЛА — над територією Білгородської області», — йдеться в повідомленні.

У Мережі опубліковано відео із Чебоксар, де, за інформацією ASTRA, внаслідок атаки було пошкоджено завод АТ «ВНДІР» у Чебоксарах. Це підприємство виробляє навігаційні модулі для крилатих та балістичних ракет, а також ударних дронів.

Як стверджують журналісти проєкту, тут випускають антену «Комета», яка є ефективним виробом у протидії засобам РЕБ.

Вранці, 9 червня, губернатор Чувашії заявив, що після ударів роботу підприємства було припинено.

Керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив , що ВНДІР-Прогрес входить до холдингу АБС «Електро» і роками виробляв апаратуру подвійного призначення: від електронних модулів до повноцінних РЕБ-захисних систем. 2022 року саме це підприємство було ідентифіковано як виробник «Комети» після розбирання трофейного БПЛА.

Система «Комета-М» - це приймач супутникового сигналу. Її ефективність давно підтверджена на «орланах», «шахедах» та плануючих бомбах ФАБ, які досі пробивалися крізь українські глушилки.

«Тепер цю антену можуть обдурити дрони», — уточнює Андрющенко.

Нагадаємо, в Енгельсі Саратовської області РФ кілька днів горить нафтобаза «Кристал», яка потрапила під удар 6 червня. Чорний дим видно із різних куточків міста.

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