Україна отримала тіла 1200 загиблих, переданих Росією

В Україну повернули тіла 1200 загиблих — відбувся черговий етап репатріації. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.



Сьогодні, 15 червня, у рамках домовленостей, досягнутих у Стамбулі, було проведено черговий етап репатріаційних заходів. У країну повернули ще 1200 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать громадянам України, зокрема, військовослужбовцям.



«Найближчим часом слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС буде здійснено всі необхідні експертизи та проведено ідентифікацію репатрійованих тіл», — сказано в повідомленні.

Проведення репатріації стало можливим завдяки спільній роботі співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об'єднаного центру при СБУ, Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого у справах осіб, які зникли без вісті за особливих обставин.

Нагадаємо, 14 червня відбувся черговий етап великого обміну — з російського полону повернулися українські захисники, більшість із яких перебували у неволі з 2022 року.